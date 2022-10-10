В понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВО Виталия Кима. По его словам, россияне выпустили около десяти ракет. Без жертв. В результате атаки пострадали гражданские объекты. Кроме того, Ким сообщил, что российские войска отправили на пусковой рубеж в Астрахану две группы самолетов ТУ-95. Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.