Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер намерен найти замену главе Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шенбому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. Фезер намерен "в кратчайшие сроки" устранить нынешнего главу ведомства, задачей которого является защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и поэтому отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции. Активное недовольство Шенбомом, как отмечают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник, возможно, находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами. При этом Шенбома не могут просто уволить с должности из-за нюансов немецкого законодательства, поэтому его, скорее всего, переведут в другое ведомство. Депутаты Бундестага ранее отмечали, что с начала российского вторжения в Украину в Германию участились кибератаки — ситуация с IT-безопасностью в Германии они описывали как "слишком напряженная". Напомним, ранее в Бундесвере заявили, что угроза новых гибридных атак на Германию возросла после взрывов "Северный поток". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.