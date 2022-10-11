В течение суток на южном направлении наши воины уничтожили около 200 российских военных. Также "приземлили" один "Су-25". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг". Согласно сообщению оперативного командования, в течение суток на южном направлении Россия потеряла: 174 единицы живой силы; 2 гаубицы "Мста-Б"; 12 единиц автобронетехники; 2 танка; 2 миномета; 2 БПЛА "Орлан-10"; 1 самолет "Су-25"; 2 состава БК. "Повреждены 5 единиц бронированной техники и крупнокалиберной пушки "Гиацинт-Б", — добавляет прессслужба. Напомним, РБК-Украина писала о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 63 тысяч живой силы. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.