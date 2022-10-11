Космический телескоп Hubble сделал фотографию шарового скопления Terzan 1, расположенного на расстоянии 21,8 тысячи световых лет от Земли. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории. Звездное скопление Terzan 1 расположено в созвездии Скорпион. Оно представляет собой связанную гравитацией группу звезд, вращающихся вокруг галактического центра как единственный спутник. В то же время Terzan 1 является ближайшим звездным скоплением к ядру Млечного Пути среди всех известных. Расстояние между ними составляет 4200 световых лет. Космический объект был открыт французским астрономом Агопом Терзаном в 1960-70-х годах.

Фото: Hubble сделал новую яркую фотографию далекого космоса (esahubble.org) Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 5495, расположенной в созвездии Гидра. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.