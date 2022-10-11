Иранские власти начали быстро наращивать возможности по обогащению урана благодаря передовым центрифугам в своем подземном заводе в Натанге. Теперь готовится расширить планы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ, Тегеран продолжает вводить в эксплуатацию все большее количество передовых центрифуг, несмотря на запрет соглашения о "Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года". Эти машины гораздо эффективнее, чем, например IR-1 первого поколения — единственная центрифуга, которую Иран может использовать в соответствии с соглашением для увеличения своих запасов обогащенного урана. Также отмечается, что переговоры США и Ирана по возобновлению вышеупомянутого соглашения зашли в тупик. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.