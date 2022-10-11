Новая Зеландия ввела очередные санкции против русской Федерации. В список ограничений попал российский олигарх Александр Абрамов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New Zealand Herald. Пятьдесят один олигарх, включая Абрамова, стали следующими мишенями новых санкций Новой Зеландии. Под ограничения попали и 24 поддерживаемых Россией чиновники во временно оккупированных территориях Украины. Санкции также коснулись нефти, газа, экспорта и импорта предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка и икра. На Абрамова и членов его семьи будет наложен запрет на въезд в страну. В том числе их самолетам и судам будет запрещено входить в воздушное пространство и порты Новой Зеландии. По словам министра иностранных дел Министр иностранных дел Наная Махуты, перед принятием решения по миллиардеру были проведены "широкие консультации". "Если санкции будут применены в полном объеме, ущерб, который ощутит новозеландцы, вероятно, будет больше, чем ущерб, который ощутит сам господин Абрамов, который не живет здесь и имеет лишь небольшую долю своего состояния, инвестированного в Новой Зеландии", — заявила глава МИД. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать подпадающие под санкциями активы России и передать как вклад в восстановление Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.