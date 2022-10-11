11 октября в Украине чтят память преподобного Харитона Исповедника. В народе этот день называют "День Харитона", "Катальщик", и он имеет особые традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, обычаи, приметы, празднующие именины – в материале Styler ниже. Традиции на Харитона, что нужно сделать Когда-то в народе говорили: "Харитон – в доме ущерб". Этот день считался не слишком благополучным и хорошим. Жених и невеста 11 октября тайно ото всех несли местному ведуну пирог и мед, чтобы он ненароком свадьбу им не испортил. Люди верили, что ведьмы и всякая нечистота гуляют сегодня по земле. Считалось, что на Харитона могут сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами. А вот мусор из дома выметать не стоит, чтобы не впустить в дом беду. Интересно, что запрещалось сегодня есть ягоды. Верили, что на них плюнул сам Дьявол. Если отведать, то можно заболеть. 11 октября не устраивали помолвку и свадьбу, не отмечали юбилеи и другие торжественные события. Чтобы отвлечь беду в этот день, подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи. Народные приметы и поверья: Ветер 11 октября дует с северной стороны – зима будет суровой, с западной – снежной, с южной – мягкой. Низко идут по небу тяжелые облака – к скорой стуже. Если осиновые листья лежат лицом вверх — зима будет теплая. Если человек родился 11 октября, то его талисманом является горный хрусталь. Вступать в брак, обручаться и вообще начинать что-нибудь новое. Обижаться, ссориться, мстить кому-то. Надевать одежду синего цвета, чтобы не началась "черная" полоса. Сегодня много именинников 11 октября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матвей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор. Ранее мы писали, какие праздники будем отмечать в октябре 2022 года и будет ли выходной. Также читайте о графике школьных каникул на 2022-2023 год.