Украина преломила ход войны против России. Армия врага находится в изможденном состоянии, а все его предыдущие достижения превращаются в поражения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC, обнародовав выдержки из грядущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга. Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить во вторник в мозговом центре Rusi. "Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", — отметил Флеминг. По словам главы Центра правительственной связи, решения президента Российской Федерации Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Глава Кремля принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок. Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России. "Мы знаем – и российские командиры знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются", — говорится в докладе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.