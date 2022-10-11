Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха. По словам Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры. "Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", — пишет глава ОВА. Старик призвал горожан находиться в укрытиях. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия, ночью, 10 октября, в очередной раз нанесла ракетные удары по Запорожье. В результате ракетной атаки в центре города снова был разрушен многоэтажный жилой дом. Были пострадавшие среди гражданских. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.