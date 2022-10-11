ОБСЕ заявило об осуждении России из-за массированных ракетных ударов по территории Украины 10 октября. Таким образом, Кремль пытается компенсировать свои неудачи. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ. В своем заявлении руководство ОБСЕ заявило о том, что целями для российских ракет были жилые дома, площади, улицы, парки и детские площадки в час пик. "Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов — ширить террор и компенсировать неудачи с достижением тактических и стратегических целей", — пишет ОБСЕ. Также организация заявила о единстве с народом Украины и преданной поддержке защиты общих ценностей и основных обязательств ОБСЕ. Напомним, РБК-Украина писала о том, что 10 октября Москва прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения. По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.