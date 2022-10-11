Российская Федерация атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова. "Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136". Все службы работают", — пишет Борзов. Также глава ОВА призывает горожан соблюдать все меры безопасности во время воздушной тревоги. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Европейский союз в это время осудил Россию из-за приватизации временно захваченной ЗАЭС. Призвал усиление присутствия МАГАТЭ для повышения безопасности объекта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.