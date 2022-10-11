Во время встречи лидеров G7 премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит с призывом оставаться непоколебимым в поддержке Украины. Также потребует немедленного проведения заседания НАТО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По мнению Трасса, виртуальная встреча G7, к которой также присоединится президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство оппозиции против российского вторжения на территорию Украины. "Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им получить его", — ожидается, что Трасс скажет это на встрече, согласно выдержке, обнародованной ее офисом. Также Трасс отметит необходимость сохранения санкций и призовет провести полноценную встречу лидеров военного альянса НАТО в ближайшие дни. Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс после массированных ракетных ударов по Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.