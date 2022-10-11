Украина совместно с эксгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предложили новое соглашение по безопасности между западными правительствами и Украиной. Частично она построена на модели отношений между США и Израилем. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy. На прошлой неделе Расмуссен посетил США, чтобы заложить основу для представления плана Вашингтона и другим западным союзникам Украины. "Киевский договор о безопасности" должен обеспечить юридически обязательные гарантии безопасности Украины со стороны Запада. Целью плана является усиление способности отражать атаки России путем проведения масштабных совместных учений, предоставления передовых оборонных систем вооружений и поддержки развития собственной оборонно-промышленной базы страны. По словам Расмуссена, соглашение является формальной кодификацией западной поддержки, которая уже была предоставлена Украине с начала полномасштабного вторжения России. Как отмечает издание, бывший генеральный секретарь НАТО работал над соглашением вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком еще с мая, и уже в этом месяце он начал официально представлять план правительствам стран НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.