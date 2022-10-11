В Киевской области усилят патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Все из-за экономии электроэнергии в результате массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в комментарии "Киевщине 24/7". "Это связано с тем, что власти, местные органы власти и энергокомпании будут экономить электричество и снижать нагрузку на наши сети. Мы понимаем, что в темное время суток нужно помочь нашим гражданам безопасно дойти домой, чтобы в отношении них не было совершено преступление или административное правонарушения", — объяснил Небитов. По словам начальника полиции Киевской области, у всех правоохранителей будут приборы освещения и другие технические средства, которые позволят им быть энергонезависимыми. "То же касается и наших полицейских подразделений. Будут приняты все меры по обеспечению энергонезависимости, чтобы полиция могла эффективно работать 24/7, не зависела от тех критических обстоятельств, которые могут случиться или случились раньше на территории нашего обслуживания", — добавил Небитов. Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве во время утренней массированной обстрелы 10 октября. Для их восстановления необходимо несколько дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.