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Прогрессивный джекпот в казино

И самое главное, что приготовил для своих гостей клуб — розыгрыш прогрессивного джекпота. Как формируется его сумма? С каждой ставки, которую делает игрок, отчисляется небольшой процент. Все такие отчисления в общей сумме и составляют накопительный приз.

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Для регистрации потребуется буквально несколько секунд вашего времени. Вы можете авторизоваться через одну из предлагаемых социальных сетей (если у вас есть в них официальная страничка) или заполнить регистрационную форму. В ней укажите ваш e-mail и пароль. Пополнить счет (как и вывести выплаты) можно через одну их электронных платежных систем. Все транзакции проходят предварительное шифрование данных, поэтому переводы безопасны.