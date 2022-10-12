Пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от того, как было в Сирии. В этой связи Россия сталкивается с совершенно другими вызовами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Россия не сможет "сириизировать" войну главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе, что исключает способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине как те, что она проводила в Сирии", — отметили аналитики. В ISW оценили, что российские воздушные операции в Сирии были бы заметно другими, проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде ПВО, как это происходит в Украине. "Очень маловероятно, что роль Сергея Суровикина (известного своими приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии — ред), как командующего оккупационными войсками повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные союзники будут продолжать поставлять Киеву системы ПВО, необходимые того, чтобы не позволить Москве получить преимущество в воздухе", — подчеркнули специалисты. Главная цель массированного обстрела 10 октября В Институте изучения войны предполагают, что главной целью массированного ракетного обстрела Украины 10 октября было возобновление публичного имиджа Министерства обороны РФ. Аналитики указали, что атака была запланирована еще до назначения Суровикина новым командующим оккупационными войсками в Украине и состоялась бы независимо от того, вступил ли бы он на эту должность. "Также Суровикина могли назначить именно для того, чтобы реанимировать хорошее отношение к Минобороны России после ряда провалов", – добавили в ISW. Напомним, в Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины. Одной из главных тем станет обсуждение поставок систем ПВО. Министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.