Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с захватчиками. От бессилия россияне, пытаясь добиться хоть какого-нибудь взаимодействия, похищают и пытают людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова. "Более 700 жителей Мелитопольского района стали жертвами угонов", — отметил чиновник. Федоров рассказал, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию гражданских. "Забирают "на подвал" и добиваются сотрудничества любыми способами", – продолжил мэр Мелитополя. Городской голова поблагодарил жителей всех оккупированных территорий за мужество и верность Украине. Напомним, 10 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка. Ранее стало известно, что захватчики 1 октября похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.