12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника. Ниже в материале Styler читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. О святом Феофане сведений до нас дошло немного, известно лишь, что он был человеком богатым и в то же время очень красивым. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им крышу, еду и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан очень твердо переносил скитания и страдания. В народе в этот день почитается память святого мученика. На Феофана охотники выходят на заре в поисках именинного зайца. До конца дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками. Главные приметы этого дня. Вечером или поздно ночью появляется туман — примета, что в ближайшее время не будет заморозков. В лесу 12 октября поздние грибы появились – снег тоже будет поздно. Свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру слабеет — по приметам погода будет ясной. Что нельзя делать в этот день Нельзя играть в карты, иначе можно забыть об успехе. Не стоит сегодня допускать злые мысли о ком-то или желать зла другому человеку. Нельзя одалживать. Не берите в руки мелочи. 12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Иоанн и Иоанн. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Читайте также, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.