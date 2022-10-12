Россия вывозит боеприпасы и другие средства со складов в Беларуси. Такие действия агрессора несовместимы с представлением о создании условий для повторного наземного нападения на Украину с севера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что Генеральное управление разведки проинформировало, что на станцию Кировская в Крым недавно прибыл эшелон с 492 тоннами боеприпасов из белорусского 43-го арсенала складов ракет и БК в Гомеле. Согласно отчету ISW, в ГУР указали, что белорусские чиновники планируют отправить дополнительно 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другим неустановленным материалом из пяти различных белорусских баз в Ростовскую область. "Перемещение белорусской техники указывает на то, что российские и белорусские силы не создают зоны сбора в Беларуси. Перемещение техники и поставок в Крым и Ростовскую область указывают на то, что силы РФ менее уверены в безопасности наземных линий связи, проходящих через северную и западную Луганскую область, учитывая продолжающееся там украинское контрнаступление", — убеждены специалисты. В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что не наблюдает признаков формирования наступательных группировок в Беларуси по состоянию на 11 октября. Несмотря на это, Беларусь остается соучастником войны. Ведь материально поддерживает российские наступательные действия и оказывает кафирам аэродромы, из которых те могут атаковать Украину высокоточными боеприпасами. Напомним, в ISW заявили, что несостоятельность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.