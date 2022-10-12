Российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Враг снова нанес коварный ночной ракетный удар. По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300", — отметил чиновник. По словам Старуха, 2 ракеты попали в один из районов областного центра, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три попали в одно из приближенных к Запорожью деревень. Там частично разрушен жилой дом, из-под завалов спасатели получили три человека, жертв нет. Две ракеты упали в поле у другой деревни. Напомним, 11 октября российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погибли семь человек, еще семеро — получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.