В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя "Калибров" — это 16 ракет — и 3 ВДК", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости оружием противника остается чрезвычайно актуальной. Наши воины призывали соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге. Напомним, министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.