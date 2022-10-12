В Николаевской области утром 12 октября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Корреспонденты отмечают, что звуки были слышны около 06:33. Случилось это после сигнала о ракетной опасности. Отмечаем, что местные жители должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое. Напомним, в Николае около полуночи 12 октября примели взрывы. Также мы писали, что российские оккупанты ночью 12 октября атаковали Запорожье. Враг нанес удар ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.