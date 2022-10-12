Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова. "Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", — отметил чиновник. Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов. Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взмыло авто. Все подробности уточняются. Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли еще четыре американских HIMARS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.