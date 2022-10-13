Генеральная Ассамблея ООН направила четкий сигнал Москве, проголосовав за осуждение аннексии Россией украинских территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена. Он отметил, что Россия не может силой изменять границы. "Ставки этого конфликта очевидны для всех — и мир послал четкий ответный сигнал: Россия не может стереть с карты суверенное государство", — сказал Байден. Мир продемонстрировал, что он более чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушение, подчеркнул глава Белого дома. Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины. За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против, в том числе Россия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.