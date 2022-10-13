Гороскоп на октябрь расскажет о трех знаках Зодиака, которым в середине осени будет безумно везти с деньгами, ведь они будут притягивать их, как магнитом. Об этом пишет SantePlus. Телец Несмотря на некоторые трудности на работе, удача вот-вот улыбнется представителям знака Телец. Благодаря помощи Юпитера они увидят, как их прогресс превратится в сверхдоходные денежные поступления. Не считая того, Меркурий поможет им сделать способности для общения, расширить круг партнеров. Их усилия не заставят себя долго ждать. Лев Октябрь не обойдется без испытаний для уроженцев Льва, но в плане финансов он будет лучшим. Эти вызовы будут побуждать их превзойти самих себя и запастись энергией для всего, чего они хотят достичь. Прибыли даже превысят их ожидания в течение этого осеннего периода. Благодаря способности убеждать, соблазнять и красноречиво общаться вы добьетесь всего, что пожелаете. Весы Октябрь кажется интенсивным месяцем для представителей Весов. Что принесет им удачу, так это их креативность и коммуникабельность. Несколько утренних задумок и проектов возобновятся и принесут прибыль в перспективе. Покупательная способность Весов может быстро возрасти. Представители знака будут чувствовать, что они делают невозможное. В любом случае их таланты обязательно принесут прибыль. Раньше мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами. Также читайте, какие знаки Зодиака считаются злейшими.