Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов". Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит "в ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано. Франция может передать Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте. Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идет о нападении Украины на территорию России. Напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.