Сегодня, 13 октября, почти по всей территории нашей страны будет сухая погода. Однако местами ожидается туман и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня небольшой дождь прогнозируется только в Карпатах. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ночью и утром, кроме южных и восточных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Сегодня в Украине немного похолодает. Температура воздуха в среднем днем ожидается +10+15 градусов, а ночью +1+6 градусов. В Закарпатье и в южных областях днем до +13 +18 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области без дождей. Столбики термометров покажут ночью +4+6 градусов, а днем до +12+14 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придут холода. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.