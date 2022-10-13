В четверг ночью, 13 октября, российские оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича. По его словам, два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели. Напомним, в понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300. Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета попала в жилой дом и разрушила несколько квартир. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.