13 октября православная церковь чтит память митрополита Михаила. В нашем материале читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Святой Михаил родился в городе Сирия. В конце X века архиепископ Константинополя Николай II Хрисоверг послал его на Русь для крещения князя Владимира. Встретившись в Корсуне, они вместе отправились в Киев. Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители. По преданию, святитель Михаил посетил многие страны. Он ревностно распространял христианство, сбрасывая идолов, где только мог. Умер в Киеве. Там же, в Печерском монастыре есть его мощи. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки наши предки. Существует также специальный обряд купания малышей на пороге дома Михаила Соломенного. Это помогает уберечь их от болезней зимой. Главные приметы на Михаила Если утром видите на окнах мороз – ждите гостей. Сухой снег выпал – к урожайному лету. Если журавли улетели – будет ранняя и холодная зима. Если белка уже сменила шубу, зима будет мягкой. Бледный и мутный месяц в тумане – к ненастью. Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежной и суровой. Снегирь пищит – до ранней зимы. Что нельзя в этот день Нельзя прибегать к лености Нельзя ходить в гости и самим устраивать пир. Нельзя ругаться и мыслить отрицательно. Не стоит брать подарки. У кого сегодня именины Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Серафим, Семен, Петр, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александр, Аполлинария и Александра. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Читайте также, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.