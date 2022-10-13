Россия активизировала информационную операцию, чтобы ошибочно изобразить Украину как террористическое государство, вероятно, создавая информационные условия для противодействия попыткам объявить Россию террористическим государством. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). В РФ несколько источников выпустили непроверенные заявления о том, что сотрудники ФСБ задержали граждан Украины по подозрению в планировании "террористических актов" в Свердловской, Московской и Брянской областях. На фоне этих сообщений российские военные блоггеры усилили риторику, обвиняя Украину в том, что она якобы является "террористическим государством", призывая российские власти усилить "контрразведочные" процедуры, а также официально объявить Украину террористической страной. Аналитики отмечают, что заявления о якобы подготовке взрывной деятельности в России согласуются с более широкой попыткой установить информационные условия для ответа на попытки Украины официально объявить Россию террористическим государством, особенно после недавних массированных атак на критически важные объекты украинской инфраструктуры и жилые районы. Кроме того, по мнению экспертов, российские власти также могут создавать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам. Кремль также может создавать условия для фальшивых нападений на Россию, которые будут выдаваться, за террористические акты, совершенные Украиной, предупреждают аналитики. Напомним, РБК-Украина писала, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен признать Россию страной-террористом ради собственной защиты. Недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма. Конгресс США ведет разработку критериев признания России государством, которое спонсирует терроризм. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.