Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА. Прилет был зафиксирован в одной из общин области. "Есть удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", — говорится в сообщении. Напомним, 10 октября оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе с территории Беларуси. Больше об иранских дронах-камикадзе, которыми россияне бомбят Украину, вы можете узнать в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram