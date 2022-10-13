В Киеве завершили работы по обновлению железнодорожной станции Выдубичи во время планового ремонта инфраструктурных объектов Укрзализныци. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. В компании также продемонстрировали на фотографиях результаты работ и обновления станции. Что поменялось на ст. Выдубичи Проведена замена и покраска металлического ограждения, было отремонтировано покрытие платформ, провели ремонт навесов над входами в подземный переход, на станции установили дополнительное освещение платформ, поставили урны для раздельного сбора мусора, демонтаж старых МАФов,

Железнодорожную станцию Выдубичи обновили (фото: t.me/UkrzalInfo) а также проведено "многие другие текущие работы". "Делаем все, чтобы улучшить опыт пользования железной дорогой пассажиров Киевской городской электрички, и благодарим за то, что остаетесь с нами", — говорится в публикации.

В Киеве обновили железнодорожную станцию Выдубичи (фото: t.me/UkrzalInfo) Напомним, ранее Укрзализныця порадовала нововведением для маленьких пассажиров, и рассказала о детских зонах на вокзалах и игротеке в вагонах. Также мы писали, что УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+ и представила ценник.