В сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожено 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил. В частности, ВСУ уничтожили 17 иранских Shahed-136 и два Zala Ланцета. Авиация Воздушных сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на разных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также живой силе. Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области были созданы специальные мобильные и стационарные подразделения, занимающиеся борьбой с иранскими дронами-камикадзе. Также мы писали, что во вторник, 11 октября, во время массированного удара по Украине наши защитники сбили 13 вражеских беспилотников, среди которых большинство иранских дронов "Shahed-136". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.