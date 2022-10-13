Вооруженные силы нанесли 14 ударов по враждебной системе ПВО на юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач. Потери врага на юге 36 кафиров; танк; 2 топливозаправщики; 2 единицы автобронетехники; 3 артсистемы большого калибра; 4 вертолета; 5 складов из боеприпасов. Атаки дронами-камикадзе продолжаются по всей Украине. "В нашей зоне ответственности таких беспилотников сбит над Винницкой областью, еще 1 — над Черкасской", — говорится в сообщении. Днем противник проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Понес потери и отступил. Вражеская авиация атаковала Николаевскую область, реактивные снаряды от "Смерча", в том числе и снаряженные запрещенными кассетами, враг использует по гражданским объектам и открытым площадям. Без потерь. Корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей маневрирует в этом районе. Приготовлены к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами". Напомним, за сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.