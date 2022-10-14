Гороскоп на конец 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака планеты принесут успех, стабильность и везение. Некоторые представители зодиакального созвездия обретут счастье в любви, а некоторые разрешат финансовые проблемы. Кому конец 2022 принесет счастье и удачу, рассказали в SlovoFraza. Меркурий в 2022 году станет ретроградным снова – в последние дни декабря. А это значит, что стоит ожидать стабильности в финансовой сфере и это коснется Девы, Близнецов и Водолеев. Венера в конце года будет в прекрасном расположении, а значит, у Тельцов, Весов и Рыб будет много жизненных сил, вдохновения и мотивации. В конце года Венера станет положительной – при переходе в знак Козерога 10 декабря. А значит успех в достижении поставленной цели ждет Тельцов, Весов и Рыб. Марс станет ретроградным 30 октября и легче всего пережить эти перепады смогут Тельцы, Раки и Весы. Негативные мысли их почти не коснутся, а Марс не придаст им агрессивности, как Скорпионам и Козерогам. Ретроградным в конце года будет только Уран , что принесет трудности Скорпионам, Козерогам и Водолеям. Эта планета-покровитель сделает их более нервными и менее осмотрительными. Юпитер перейдет в знак Овна 20 декабря и откроет дверь в новое и светлое будущее. В конце года будет легче помириться с другими людьми, решать юридические проблемы и вопросы. Самыми счастливыми в последние месяцы 2022 станут Тельцы, Весы, Водолеи и Рыбы . Им повезет больше, чем другим. Астрологи рекомендуют им не тратить время и силы, помогать родным и близким. Они смогут улучшить свою карму, завершить начатые дела и найти новые источники вдохновения. Кстати, раньше мы писали о том, кто из знаков Зодиака разбогатеет в октябре. А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака могут быть проблемы с деньгами в ноябре.