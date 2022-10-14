Любая передача иранских беспилотников России будет нарушением резолюции Совбеза ООН, одобрившей ядерное соглашение 2015 года между Ираном и мировыми государствами. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Отмечается, что рассматриваемые беспилотники подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями, неофициального политического соглашения между государствами, направленного на ограничение распространения ракет и ракетных технологий. "Мы подчеркиваем большое количество информации об использовании иранских беспилотников российскими вооруженными силами в Украине. Они были нацелены на гражданские объекты, являющиеся военным преступлением", — заявила она. Что предусматривает резолюция Совбеза ООН Документ под номером 2231 закрепляет ядерное соглашение 2015 между Ираном и шестью государствами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и Соединенными Штатами. Резолюция предусматривает ограничение деятельности Тегерана по обогащению урана и отмене международных санкций. Согласно этой резолюции, до октября 2020 года действовало эмбарго на поставку оружия Ирану. Несмотря на усилия США при бывшем президенте Дональде Трампе, который вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году, по продлению эмбарго на поставку оружия, Иран открыл пути для возможности экспорта оружия. Однако резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии. Они действуют до октября 2023 г. и охватывают экспорт и покупку передовых военных систем. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран со своей стороны отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.