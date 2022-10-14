Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за соглашения с компанией Twitter. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателю с федеральными властями, однако сообщение не было подано. "Twitter хочет получить эти документы, потому что они касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", — говорится в сообщении. Инвестор американской компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций соцсети. Инвестор убежден, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение Twitter, "по сути признал, что все это время блефовал", заявляя о выходе из сделки. "Мошеннические и незаконные действия" Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, одновременно улучшив позиции американского миллиардера на переговорах, следует из иска, направленного в федеральный суд в Сан-Франциско. Напомним, Илон Маск решил завершить соглашение о покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось первоначально. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.