Сегодня, 14 октября, осадков в Украине не ожидается. Местами прогнозируется туман и переменная облачность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашего государства будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики термометров покажут в среднем +11+16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2+7 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже без дождей, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве днем воздух прогреется до +12+14 градусов, а ночью ожидается +5+7 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине и когда придет похолодание. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.