Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности русских войск в зонах боевых действий может привести к приостановлению наступательных операций. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Подразделения находятся в упадке, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики. Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей. Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте. В четверг он заявил, что его НДС в одиночку взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опросном продолжаются бои. Напомним, ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжение от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.