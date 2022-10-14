Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий введение наказания до трех лет лишения свободы за дезинформацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber. Соответствующий проект, внесенный в парламент руководящей Партией справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касается распространения ложных сообщений в СМИ и социальных сетях. Как отмечается, инициатива вызвала критику со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей из-за введения уголовной ответственности за распространение дезинформации. Она предусматривает до трех лет лишения свободы. Сам проект предусматривает не только возможности заключения, но и лишение журналистов их рабочих удостоверений, если они будут признаны виновными в передаче ложных данных. В проекте предлагается вдвое увеличивать срок заключения для тех, кто занимался распространением ложной информации, скрывая свое подлинное лицо. Напомним, ранее власти РФ ввели уголовную ответственность за распространение правды о войне в Украине. Гражданам грозит до 15 лет тюрьмы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.