В пятницу утром, 14 октября, российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха. В городе раздались взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги. Обновлено 06:29 Враг попал в областной центр тремя ракетами С300. Впечатленные объекты инфраструктуры. На месте прилетов возникли пожары.

Пострадала инфраструктура Запорожья/t.me/starukhofficial На месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня возможны ракетные атаки, предупредил Старух.

На месте прилетов возник пожар/t.me/starukhofficial Напомним, российские оккупанты 13 октября нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки врага погиб один человек, еще 13 — пострадали. Днем ранее, 12 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.