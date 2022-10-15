Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. ВСУ 14 октября уничтожили и повредили многие техники врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Авиацией нанесено 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, в том числе по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса", — отметили наши военные. В ОК "Юг" указали, что подтвержденные потери России составляют: 18 солдат; 2 самоходные гаубицы "Мста-С"; 2 реактивные системы залпового огня "Град"; 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион"; 4 единицы автобронетехники; 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе. Кроме этого, были повреждены 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника. В оперативном командовании добавили, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск. "Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки", — подытожили военные. Напомним, ранее РБК-Украина обнародовала материал "Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.