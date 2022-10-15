В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона. В Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что поддержка на сумму 725 миллионов долларов включает: дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS); 23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 5000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM); 5000 единиц противотанкового оружия; Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM); Более 200 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV); Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию; Медицинские принадлежности. В то же время в ведомстве уточнили, что в целом с января 2021 года США выделили более 18,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. К слову, с 2014 года – более 20,3 миллиарда долларов и с начала вторжения России 24 февраля – примерно 17,6 миллиарда долларов. Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.