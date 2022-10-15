Гороскоп на конец 2022 года расскажет, кому из знаков Зодиака придется нелегко в ближайшие месяцы. Их ждет напряжение, сложные ситуации и трудности, они могут чувствовать себя непонятными и потерянными. Кто попал в список рассказали в SantePlus. Овен В конце года Овны предстанут перед трудностями, и им придется принимать сложные решения. Темперамент огненного знака приведет к осложнениям в их жизни и год они будут завершать с некоторой напряженностью в окружении. Им придется отдать предпочтение своему личному физическому и психическому здоровью, подводить сложные итоги и ставить новые цели. Декабрь станет для них самым печальным месяцем года. Овны будут отдавать предпочтение одиночеству, молчанию и перестанут быть активными в профессиональной и социальной жизни. Дева В жизни Дев произойдет важное событие, которое изменит все. Конец года станет настоящим потрясением. Возможно, неприятное событие будет касаться личной сферы – измена, обман. В конце года Девы проведут в замысле, плохом настроении и вероятны также депрессивные настроения. Козерог Астрологи предупреждают, что у Козерогов конец года станет сложным. Возможны затруднения на работе, сложный выбор в профессиональной карьере. Решения будут не такими рациональными, как раньше, и они будут чувствовать себя застопоренными на месте без возможности движения вперед. Им будет одиноко, порой будет накатывать тоска и депрессия. У Козерогов пропадут амбиции, мотивация и энергия. Придется отложить некоторые планы, но это не доставит удовольствия. Поэтому Козероги начнут искать уединение, чтобы справиться с трудом самостоятельно. Кстати, раньше мы писали о том, что названы знаки Зодиака, которым невероятно повезет в последние месяцы 2022 года. А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет решить все свои финансовые проблемы до конца этого года.