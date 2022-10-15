В областях продолжаются восстановительные работы после недавних массированных ракетных ударов, которые Россия нанесла по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что в большинстве регионов возобновлена техническая возможность поставки электричества. Однако в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены использовать графики стабилизационных отключений. "15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим все остальные", — указал Зеленский. В то же время, он призвал продолжать экономить электроэнергию. "Обращаю ваше внимание: пожалуйста, все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это тоже элемент защиты страны", — добавил президент. Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 10 и 11 октября российскими ракетами было потрясено около трети объектов энергетической инфраструктуры Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.