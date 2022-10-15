В Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Группировка вражеских сил состоит из 12 кораблей и катеров, которые маневрируют вблизи Крыма, скрываясь от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут", — отметили украинские военные. РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, среди которых один подводный. Они оснащены частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук. В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными, и призвали: не пренебрегать сигналами воздушной тревоги; оперативно переходить в укрытие; не подвергать себя опасности; соблюдать правила двух стен. Напомним, 14 октября авиация ВСУ мощно ударила по кафирам на юге. Наши воины уничтожили 2 "Града" и склад боеприпасов врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.