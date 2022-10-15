Российские оккупанты утром 15 октября обстреляли Запорожье. В городе объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Ракетная атака врага по областному центру", — отметил чиновник. В свою очередь секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев рассказал, что сейчас информация о пострадавших и разрушениях — уточняется. Стоит добавить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое. Напомним, ночью 15 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.