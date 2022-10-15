Сегодня, 15 октября, в Украине ожидается сухая погода. Однако в некоторых областях возможен туман и ночные заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашей страны без дождей, однако ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики термометров покажут в среднем +10+15 градусов. В западных и южных областях до +18 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2+7 градусов, но на Левобережной Украине местами 1-3 мороза. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже будет сухо, но местами облачно с туманом. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве днем прогнозируется до +13+15 градусов, а ночью +2+7 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег и ударят морозы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.