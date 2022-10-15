Украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Удачная ночная охота наших защитников неба", — отметил чиновник. Резниченко указал, что бойцы воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских БПЛА иранского производства: три над Криворожским районом; два – над Никопольским районом. Напомним, ночью 15 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.