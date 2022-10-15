В министерстве обороны США приняли во внимание просьбу основателя Space X Илона Маска по финансированию работы Starlink в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Агентство, ссылаясь на источники в Пентагоне, пишет, что вопрос уже обсуждался на уровне руководства, но окончательного решения еще нет. Журналисты AP также указывают, что Минобороны Соединенных Штатов поддерживает связь с Илоном Маском по поводу финансирования работы систем Starlink в Украине. К слову, ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг рассказала, что в ведомстве не исключили возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета. Напомним, Space X обратилась в Пентагон с призывом взять на себя финансирование услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие в течение неопределенного периода времени". Детальнее читайте в материале РБК-Украина "Маск не хочет финансировать Starlink в Украине. Что происходит и какие причины". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.